Казахстанский гимнаст занял четвертое место на этапе Кубка мира

Казахстанец Нариман Курбанов остановился в шаге от пьедестала в упражнении на коне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает NUR.KZ.

Атлет стал единственным представителем республики в финальных соревнованиях. В решающую стадию Курбанов пробился только в упражнении на коне.

За свое выступление в финале он получил 15,133 балла. Выше оказались тайванец Ли Чикай и американец Стивен Недорощик, разделившие первое место с результатом 15,400 балла, а также еще один тайванец Шао Ю Ян (15,300).

На прошлом этапе Кубка мира в немецком Котбусе Курбанов выиграл упражнения на коне. Также медаль среди казахстанцев в нынешнем сезоне завоевывал Зейнолла Идрисов — на этапе в Каире в той же дисциплине.

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