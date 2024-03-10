Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанский гимнаст занял четвертое место на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Гимнаст Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Нариман Курбанов остановился в шаге от пьедестала в упражнении на коне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает NUR.KZ.

Атлет стал единственным представителем республики в финальных соревнованиях. В решающую стадию Курбанов пробился только в упражнении на коне.

За свое выступление в финале он получил 15,133 балла. Выше оказались тайванец Ли Чикай и американец Стивен Недорощик, разделившие первое место с результатом 15,400 балла, а также еще один тайванец Шао Ю Ян (15,300).

На прошлом этапе Кубка мира в немецком Котбусе Курбанов выиграл упражнения на коне. Также медаль среди казахстанцев в нынешнем сезоне завоевывал Зейнолла Идрисов — на этапе в Каире в той же дисциплине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2065743-kazahstanskiy-gimnast-zanyal-chetvertoe-mesto-na-etape-kubka-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.