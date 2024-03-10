Стало известно имя победителя Гран-при Саудовской Аравии

Трехкратный чемпион мира, гонщик команды "Red Bull Racing" Макс Ферстаппен одержал вторую победу подряд в новом сезоне Формулы-1, передает NUR.KZ.

Нидерландец стартовал с поул-позиции и всю гонку на Гран-при в Джидде (Саудовская Аравия) держал лидерство. Финишировал Ферстаппен также первым с большим отрывом от своих ближайших преследователей. Тем самым праздную свой 100-й подиум в профессиональной карьере.

Следом за Максом финишировал его напарник по команде мексиканец Серхио Перез. Замкнул подиум пилот "Феррари" Шарль Леклер (Монако).

Необходимо отметить дебют второго гонщика итальянской команды, 18-летнего британца Оливера Бермана. Резервный водитель был вызван в команду в результате операции основного пилота испанца Карлоса Сайнса.

Берман же в своем дебютном заезде в королевских гонках прибыл к финишу 7-ым, обогнав на трассе семикратного чемпиона мира, другого представителя Великобритании Льюиса Хэмилтона (Мерседес).

Следующее Гран-при Формулы 1 пройдет с 22-го по 24-е марта в австралийском Мельбурне.

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