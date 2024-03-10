Баскетбольная "Астана" потерпела поражение в 30-м туре Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в матче 30-го тура Единой лиги ВТБ против БК "Нижний Новгород" из России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

В гостевом матче игроки казахстанского клуба уступили в первой четверти 27:14, затем российская команда разгромила "Астану" 31:18, в третьей четверти столичные баскетболисты попытались переломить ход игры и взяли отрезок со счетом 16:26 и уступили в заключительной части 20:14.

Единая лига ВТБ. 30-й тур

"Нижний Новгород" — "Астана" 94:72 (27:14, 31:18, 16:26, 20:14)

"Если можно вынести что-то положительное из матча, так это то, как проявили себя наши местные игроки. Они получили сегодня достаточно времени на паркете, действовали со старанием и показали, что могут серьезно помочь нашей команде. Надеюсь, в будущем они принесут нам еще больше пользы, а значит мы сможем играть более широкой ротацией", - прокомментировал результат наставник команды Фотиос Такианос.

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