Чемпион мира может покинуть команду на фоне скандала

Трехкратный чемпион мира, гонщик команды "Red Bull Racing" голландец Макс Ферстаппен может уйти из австрийского коллектива по окончании сезона-2025 Формулы-1 из-за конфликта с директором команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram "Формула-1".

Старт сезона для "Ред Булла" выдался тяжелым, так как за пару недель до первого гран-при в сети появилась информация, что команду может оставить директор Кристиан Хорнер.

Теперь же, многие зарубежные СМИ пишут о конфликте "тим принсипаль" и отца основного пилота Макса Ферстаппена - Йоса. Ферстаппен старший хочет, чтобы его сын стал свободным агентом. В таком случае он сможет перезаключать сделку на более выгодных условиях.

Не исключен и уход 26-летнего гонщика в "Мерседес". Йос Ферстаппен уже несколько раз встречался с руководителем немецкой команды Тото Вольффом.

Напомним, ранее, мы публиковали зарплаты гонщиков Формулы 1, среди которых самый большой гонорар у Макса Ферстаппена.

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