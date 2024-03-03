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Казахстанская гимнастка заняла четвертое место на этапе Гран-при

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Казахстанская гимнастка-художница Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: Gianluca Ricci/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Казахстанка Айбота Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту, передает NUR.KZ.

По сумме выступлений с четырьмя предметами 19-летняя спортсменка набрала 122,450 балла. За программы с обручем и мячом она получила по 31,600 балла, с булавами — 30,000, с лентой — 29,250.

Золото и бронзу в личном многоборье выиграли украинки Виктория Оноприенко (131,300) и Таисия Онофрийчук (124,150) соответственно. Серебро досталось болгарке Эльвире Краснобаевой (124,500).

В воскресенье гимнастки разыграют медали в индивидуальных упражнениях с каждым из предметов. Второй этап Гран-при состоится 8-10 марта в испанской Марбелье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064150-kazahstanskaya-gimnastka-zanyala-chetvertoe-mesto-na-etape-gran-pri/

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