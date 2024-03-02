Казахстанские дзюдоисты остановились в шаге от пьедестала турнира Grand Slam

Сборная Казахстана по дзюдо без медалей завершила второй день престижного международного турнира серии Grand Slam в узбекистанском Ташкенте, передает NUR.KZ.

В финальный блок соревнований пробились два представителя республики. В итоге они боролись за бронзу, но уступили в своих медальных схватках.

Данияр Шамшаев в весовой категории до 73 килограммов потерпел поражение от узбекистанца Обидхона Номанова. Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма) проиграл японцу Таканори Нагасе.

Пока на турнире в Ташкенте в активе сборной Казахстана остается одна медаль. В пятницу серебро в весовой категории до 48 килограммов выиграла Абиба Абужакынова.

Соревнования в столице Узбекистана завершатся в воскресенье, 3 марта.

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