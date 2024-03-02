Баскетбольная "Астана" не показала результата в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского БК "Енисей", передает NUR.KZ.

Игра завершилась с общим счетом 60:97 в пользу российской команды.

В первой четверти игроки казахстанского клуба уступили с небольшим разрывом по очкам 14:19, далее 15:20, вырвали победу в третьей четверти обогнав "Енисей" на одно очко со счетом 25:24 и в заключительной части матча потерпели разгром 15:34.

Красноярский БК одержал победу в 15-й игре из 25-и, благодаря чему располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Для "Астаны" это 16-е поражение в сезоне, подопечные Фотиоса Такианоса находятся на 10-м месте.

Напомним, что ранее столичный клуб объявил о смене главного тренера.

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