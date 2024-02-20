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Главный тренер БК "Астана" покинул команду

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Главный тренер БК "Астана" Олег Киселев
Олег Киселев: Пресс-служба БК "Астана"

Российский специалист Олег Киселев покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Он работал с казахстанским клубом с 2022 года.

Под его руководством "Астана" стала обладателем Кубка Казахстана, а также завоевала "бронзу" Западно-Азиатской Суперлиги. Генеральный директор клуба Самсон Аракелян подчеркнул, что в текущем сезоне подопечные Киселева выиграли больше матчей в Единой Лиге ВТБ, чем за два предыдущих сезона в сумме.

Новым тренером "Астаны" стал 54-летний греческий специалист Фотиос Такианос. Среди заслуг Фотиоса числится звание тренера года в местной лиге в составе БК "Лариса", команде удалось одержать две победы над участником Евролиги, "Панатинаикосом", в плей-офф.

Его последний командой стал БК ПАОК, Такианос возглавлял клуб с февраля 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062030-glavnyy-trener-bk-astana-pokinul-komandu/

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