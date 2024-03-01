Казахстанка выиграла четвертую медаль чемпионата Азии в прыжках в воду

В пятый день чемпионата Азии по водным видам спорта, который проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сборная Казахстана выиграла одну награду, передает NUR.KZ.

Серебряным призером в прыжках в воду с семиметровой вышки среди девушек стала 19-летняя Диана Жумагулова. Она набрала 255,35 балла и уступила только японке Тове Норимацу (332,75). Бронзу в этой дисциплине выиграла вьетнамка Буй Хонг Гьянг (254,15).

Для Жумагуловой это четвертая медаль на нынешнем чемпионате Азии. Ранее она выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях на однометровом трамплине, а в паре с Анабеллой Кочкиной взяла золото и серебро в синхронных прыжках.

Сборная Казахстана продолжает удерживать второе место в общекомандном зачете соревнований. В активе представителей республики 21 золотая, 15 серебряных и 6 бронзовых медалей. Выше в рейтинге только сборная Японии.

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