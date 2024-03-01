Елдос Сметов не сможет побороться за медаль Grand Slam в Узбекистане

Лидер сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов не выйдет на татами в утешительной схватке из-за нарушений, об этом рассказал главный тренер команды Нурбол Сулейменов, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Елдос Сметов в весовой категории до 60 килограммов дошел до 1/4 финала, где уступил грузинскому дзюдоисту Георгию Сардалашвили. В итоге он должен был биться в утешительном раунде, однако турнир для казахстанца завершен.

"В схватке с Сардалашвили Сметов провел запрещенный прием, получив "хансоку". Это означает, что он не сможет больше бороться на турнире по правилам дзюдо. При этом хотелось бы отметить, что Елдос набирает форму. Последствия травмы постепенно исчезают, ему сейчас заметно лучше. Кондиции выходят на нужный уровень",- сказал тренер.

Напомним, соревнования лучших дзюдоистов мира проходят в столице Узбекистана Ташкенте с 1-го по 3-е марта.

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