Девятью медалями и тремя рекордами отметились казахстанцы на чемпионате Азии по водным видам спорта

Девять казахстанских спортсменов завоевали медали на проходящем в Нью-Кларк Сити (Филиппины) XI чемпионате Азии по водным видам спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на qaz_olympics.

Чемпионами Азии стали: Ксения Игнатова ("золото" в заплыве на дистанцию 200 метров вольным стилем), Егор Попов в аналогичной дисциплине среди мужчин. В заплыве на дистанцию 50 метров баттерфляем в группе А лучшими стали Адильбек Мусин (23.40) и Софья Сподаренко (26.42), поставившие рекорды Азиатского первенства. В группе В также два "золота" – София Абубакирова с результатом 27.13 поставила третий рекорд за сегодня, а Максим Сказобцов стал лучшим среди мужчин в этой группе.

Серебряные медали: Назар Кожанов стал вторым в прыжках в воду с 3-метрового трамплина среди юношей с результатом 414.10, Диана Тасжанова в заплыве на 200 метров вольным стилем - 2:20.36,

И "бронзой" в заплыве на 200 метров брассом отметился Арсен Кожахметов с результатом 2:17.46.

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