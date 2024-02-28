Казахстанские пловцы взяли четыре золота в третий день чемпионата Азии

В третий день чемпионата Азии по водным видам спорта, который проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), казахстанские атлеты выиграли десять медалей, передает NUR.KZ.

Четырежды на верхнюю ступень пьедестала поднимались пловцы. В соревнованиях среди взрослых золото выиграли Ксения Игнатова (100 метров на спине), София Сподаренко (100 метров вольным стилем) и четверка в комбинированной эстафете 4х100 метров, где выступали Игнатова, Сподаренко, Аделаида Пчелинцева и Диана Тасжанова. В более молодой возрастной категории чемпионом стал Егор Попов (100 метров на спине).

Серебро в среду среди казахстанских пловцов выиграли Адильбек Мусин (100 метров вольным стилем), Тасжанова (400 метров вольным стилем) и четверка Алексея Крюченко, Максима Сказобцова, Егора Василенко и Даниила Черепанова в юношеской эстафете 4х200 метров вольным стилем. Бронзовой медалисткой среди девушек стала София Абубакирова (200 метров вольным стилем).

В прыжках в воду представители Казахстана в третий день чемпионата Азии выиграли две медали в молодежной категории. На трамплине высотой один метр Назар Кожанов показал второй результат, Диана Жумагулова — третий.

После трех дней соревнований сборная Казахстана занимает второе место в общекомандном медальном зачете, уступая только Японии. В активе представителей республики суммарно 15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых награды.

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