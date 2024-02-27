Казахстанские пловцы выиграли еще семь золотых медалей на чемпионате Азии

Во второй день чемпионата Азии по водным видам спорта, который проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины) казахстанские пловцы выиграли восемь медалей, передает NUR.KZ.

Шесть раз представители республики поднимались на высшую ступень пьедестала. Золото среди взрослых на дистанции 100 метров баттерфляем выиграли Адильбек Мусин и София Сподаренко.

В более молодых возрастных группах чемпионами стали Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом), Арсен Кожахметов (50 метров брассом), София Абубакирова (50 метров вольным стилем), Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем), а также четверка Егора Попова, Кожахметова, Сказобцова и Даниила Черепанова в комбинированной эстафете 4х100 метров. Кроме того, Черепанов выиграл серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.

На данный момент Казахстан занимает второе место в общекомандном зачете. В активе национальной сборной 10 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. Выше в таблице только команда Японии.

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