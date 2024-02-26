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Казахстан завоевал две золотые медали на чемпионате Азии по водным видам спорта

Опубликовано:

Диана Жумагулова, Анабелла Кочкина и тренерский состав
Диана Жумагулова, Анабелла Кочкина и тренерский состав: instagram.com/qaz_olympics/

В Нью-Кларк-Сити (Филиппины) проходит XI чемпионат Азии по водным видам спорта, где казахстанские спортсмены завоевали уже успели завоевать ряд наград, передает NUR.KZ со ссылкой на qaz_olympics.

Казахстанка Ксения Игнатова завоевала "золото" в дистанции на 50 метров, показав результат 28.94 секунды. За ней финишировали представительницы Китайского Тайбэя и Таиланда.

Вторую золотую награду принесла Аделаида Пчелинцева, которой удалось первой преодолеть дистанцию в 100 метров брасом. Она продемонстрировала лучший результат за 1:10.30.

В заплыве на 200 метров вольным стилем серебряную медаль завоевала Диана Тасжанова (2:03.97).

Среди юниоров серебряной наградой отметился Арсен Кожахметов (1:01.59).

19-летняя Диана Жумагулова и 16-летняя Анабелла Кочкина принесли серебряные медали в копилку казахстанской сборной в категории синхронных прыжков (187.53).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2063109-kazahstan-zavoeval-dve-zolotye-medali-na-chempionate-azii-po-vodnym-vidam-sporta/

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