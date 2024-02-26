Казахстанские велогонщики стали призерами чемпионата Азии

Представители Национальной сборной Казахстана по велоспорту завоевали бронзовую медаль на 43-м чемпионате Азии по велотреку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФВ.

Континентальное первенство состоялось в Индии и проводилось только среди взрослых команд.

"Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов завоевали бронзовую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке в гонке мэдисон", – говорится в официальном сообщении федерации.

Отметим, что ранее Рамис Динмухаметов стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде и в прошлом году завоевал «бронзу» в командной гонке на чемпионате Азии в Малайзии.

27-летний Жумакан становился чемпионом азиатского первенства командной гонке преследования среди юниоров в 2015 году. На взрослом уровне он также завоевывал серебряные и бронзовые медали на различных турнирах локального и международного уровня.

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