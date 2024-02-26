Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские велогонщики стали призерами чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанские велогонщики Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов
Алишер Жумакан, Рамис Динмухаметов и тренерский штаб: instagram.com/kcfkz/

Представители Национальной сборной Казахстана по велоспорту завоевали бронзовую медаль на 43-м чемпионате Азии по велотреку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФВ.

Континентальное первенство состоялось в Индии и проводилось только среди взрослых команд.

"Алишер Жумакан и Рамис Динмухаметов завоевали бронзовую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке в гонке мэдисон", – говорится в официальном сообщении федерации.

Отметим, что ранее Рамис Динмухаметов стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде и в прошлом году завоевал «бронзу» в командной гонке на чемпионате Азии в Малайзии.

27-летний Жумакан становился чемпионом азиатского первенства командной гонке преследования среди юниоров в 2015 году. На взрослом уровне он также завоевывал серебряные и бронзовые медали на различных турнирах локального и международного уровня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062888-kazahstanskie-velogonschiki-stali-prizerami-chempionata-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.