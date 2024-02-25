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Новым рекордом завершился чемпионат мира по пляжному футболу

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Игроки сборной Бразилии по пляжному футболу
Игроки сборной Бразилии по пляжному футболу: Aitor Alcalde/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Бразилии по пляжному футболу обыграла команду Италии в финальном матче чемпионата мира, который прошел в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Решающая встреча турнира завершилась со счетом 6:4. Хет-трик в составе бразильцев оформил Родриго, еще по мячу забили Бруно Шавиер и Брендо. У итальянцев дублями отметились Томмазо Фадзини и Джанмарко Дженовали. Последний также отличился автоголом. Кроме того, красную карточку у итальянцев получил Леандро Казапьери.

Сборная Бразилии обновила собственный рекорд по числу титулов чемпионов мира, выиграв соревнования в шестой раз. Победитель прошлого турнира команда России не была допущена до участия из-за санкций.

В матче за третье место сборная Ирана со счетом 6:1 обыграла белорусов, которые показали свой лучший результат в истории. Иранцы второй раз стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062882-novym-rekordom-zavershilsya-chempionat-mira-po-plyazhnomu-futbolu/

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