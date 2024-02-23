Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский велогонщик завоевал бронзу на Чемпионате Азии

Опубликовано:

Казахстанский велогонщик Рамис Динмухаметов
Казахстанский велогонщик Рамис Динмухаметов. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанец Рамис Динмухаметов стал третьим на чемпионате Азии по велотреку, который в эти дни проходит в Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

На проходящем в столице Индии чемпионате Азии по велотреку сборная  Казахстана выиграла вторую медаль. В гонке на выбывание Рамис Динмухаметов взял бронзу.

В  аналогичном состязании среди женщин Рината Султанова оказалась четвёртой. В спринте Дмитрий Резанов занял 10-е место, Андрей Чугай - 13-е.

Напомним, что Рамис на прошлогоднем ЧА в Малайзии выиграл серебро в личном соревновании, и бронзу в командном. Позже на Азиаде в Ханчжоу он в паре с Артемом Захаровым стал третьим в дисциплине «мэдисон».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062599-kazahstanskiy-velogonschik-zavoeval-bronzu-na-chempionate-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.