Казахстанский велогонщик завоевал бронзу на Чемпионате Азии

Казахстанец Рамис Динмухаметов стал третьим на чемпионате Азии по велотреку, который в эти дни проходит в Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

На проходящем в столице Индии чемпионате Азии по велотреку сборная Казахстана выиграла вторую медаль. В гонке на выбывание Рамис Динмухаметов взял бронзу.

В аналогичном состязании среди женщин Рината Султанова оказалась четвёртой. В спринте Дмитрий Резанов занял 10-е место, Андрей Чугай - 13-е.

Напомним, что Рамис на прошлогоднем ЧА в Малайзии выиграл серебро в личном соревновании, и бронзу в командном. Позже на Азиаде в Ханчжоу он в паре с Артемом Захаровым стал третьим в дисциплине «мэдисон».

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