Казахстанская конькобежка установила рекорд на чемпионате мира

Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, передает NUR.KZ.

Атлетка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунду, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова — 24-й (1:18,57).

Победу в забеге одержала японка Михо Такаги. Для нее это четвертое золото чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Серебро выиграла китаянка Хань Мэй (+0,44 секунды), бронзу — нидерландка Ютта Лердам (+0,45).

Соревнования в канадском Калгари завершатся 18 февраля. На турнире осталось разыграть четыре комплекта медалей. Из казахстанцев в воскресенье выступит только Айдова — на дистанции 1500 метров.

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