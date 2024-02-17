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Сборная Казахстана чуть не сотворила сенсацию на чемпионате мира по биатлону

Опубликовано:

Александр Мухин
Александр Мухин. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по биатлону заняла десятое место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место-на-Мораве, передает NUR.KZ.

Гонка состояла из четырех этапов по 7,5 километра. Половину дистанции сборная Казахстана шла в группе лидеров.

Александр Мухин на первом этапе отстрелялся безошибочно и передал эстафету третьим с отставанием в 0,9 секунды. Следом Владислав Киреев использовал три дополнительных патрона и финишировал четвертым (+40,1).

На третьем этапе Асет Дюсенов дважды ошибся на огневых рубежах и откатился на восьмую позицию (+2:00,8). Завершал гонку для сборной Казахстана Никита Акимов, который использовал еще пять дополнительных патронов. В итоге команда замкнула топ-10 с отставанием в 3 минуты 11,6 секунды.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции. Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон использовали девять дополнительных патронов.

Вторыми финишировали норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен, который на последнем огневом рубеже зашел на три штрафных круга. Они отстали от чемпиона на 11,8 секунды.

В борьбе за серебро норвежцы опередили французов. Эрик Перро, Фабьен Клон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе зашли на три штрафных круга и уступили лидерам 12,8 секунды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061533-sbornaya-kazahstana-chut-ne-sotvorila-sensatsiyu-na-chempionate-mira-po-biatlonu/

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