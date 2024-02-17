Казахстанские биатлонистки не смогли финишировать в эстафете на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по биатлону досрочно завершила эстафету на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место-на-Мораве, передает NUR.KZ.

Гонка состояла из четырех этапов по шесть километров. Сборную Казахстана представляли Галина Вишневская-Шепоренко, Ольга Полторанина, Полина Егорова и Алина Скрипкина. Однако до передачи эстафеты на последний этап команда отстала от лидеров на круг, из-за чего была снята с дистанции. К этому моменту казахстанки использовали шесть дополнительных патронов на огневых рубежах.

Победу в эстафете в итоге одержала сборная Франции. Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жюлии Симон не помешали даже два штрафных круга при 11 дополнительных патронах.

Серебро выиграли шведки Анна Магнуссон, Линн Перссон, сестры Ханна и Эльвира Эберг. Они зашли на один штрафной круг и использовали 12 дополнительных патронов, на финише отстав от чемпионок на 38,3 секунды.

Тройку сильнейших замкнула сборная Германии, уступившая победительницам 1 минуту 14,2 секунды. Команду представляли Янина Хеттих, Селина Гротиян, Ванесса Фойт и София Шнайдер, в пассиве которых девять дополнительных патронов.

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