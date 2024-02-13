Главный тренер "Астаны" высказался о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Олег Киселев прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Напомним, что 12 февраля казахстанская команда уступила саратовскому БК "Автодор" в матче регулярного чемпионата.

"Думаю, статистика второй половины говорит о том, что мы очень плохо выполнили план в нападении, на который рассчитывали. Счет говорит об этом: во второй половине мы забили всего 27 очков. У нас были очень большие проблемы в нападении, мы не использовали свои сильные стороны так, как договаривались, было очень плохое исполнение.

Надо отдать должное "Автодору": они сегодня были очень заряжены, особенно во второй половине, и показали хороший процент реализации…", - заявил Киселев.

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