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Главный тренер "Астаны" высказался о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ

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Главный тренер БК "Астана" Олег Киселев
Олег Киселев: Пресс-служба БК "Астана"

Главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Олег Киселев прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Напомним, что 12 февраля казахстанская команда уступила саратовскому БК "Автодор" в матче регулярного чемпионата.

"Думаю, статистика второй половины говорит о том, что мы очень плохо выполнили план в нападении, на который рассчитывали. Счет говорит об этом: во второй половине мы забили всего 27 очков. У нас были очень большие проблемы в нападении, мы не использовали свои сильные стороны так, как договаривались, было очень плохое исполнение.

Надо отдать должное "Автодору": они сегодня были очень заряжены, особенно во второй половине, и показали хороший процент реализации…", - заявил Киселев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060600-glavnyy-trener-astany-vyskazalsya-o-porazhenii-komandy-v-matche-edinoy-ligi-vtb/

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