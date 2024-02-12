"Астана" проиграла "Автодору" в матче Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете проиграл саратовскому "Автодору" в рамках регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ, передает NUR.KZ.

Первая половина встречи прошла под сильным преимуществом казахстанцев, но клубу из Саратова удалось переломить ход игры и одержать уверенную победу у хозяев площадки. Итоговый счет матча - 65:82.

Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Карвел Андерсон, который набрал 22 очка. Ройс Хэмм записал в свой актив 16 баллов, Маркелл Джонсон — 9, Дэвин Дэвис — 7, и Джордан Скиппер-Браун и Василие Пушица — по 5, Рустам Муразагалиев — 3.

Следующий матч "Астана" проведет 3 марта в Москве против "Руны".

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