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Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на чемпионате мира

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Норвежский биатлонист Стурла Легрейд
Стурла Легрейд: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Три норвежских биатлониста попали на подиум в спринте на 10 километров на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место-на-Мораве, передает NUR.KZ.

Лучший результат показал Стурла Легрейд, отстрелявшийся без промахов на двух огневых рубежах. Для него это шестая золотая медаль чемпионата мира в карьере, три из них выиграны в личных гонках.

Серебряным призером спринта стал Йоханнес Бе, который с одним промахом отстал от победителя на 3,5 секунды. Норвежец выиграл чемпионат мира в этой дисциплине год назад. Бронза в спринте в Нове-Место-на-Мораве досталась Ветле Шостаду Кристиансену, который с одним промахом уступил лидеру 18,6 секунды.

Лучшим из казахстанцев стал Александр Мухин, занявший 35-е место (+2:50,9). Владислав Киреев показал 45-й результат (+3:11,1). Оба этих спортсмена допустили по два промаха и попали в гонку преследования, которая состоится в воскресенье.

Асет Дюсенов три раза ошибся на огневых рубежах и занял 68-ю позицию (+3:58,4). Он не квалифицировался в гонку преследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2060312-norvezhskie-biatlonisty-zanyali-ves-pedestal-v-sprinte-na-chempionate-mira/

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