Сборная Казахстана по водному поло лишилась шансов на медали чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по водному поло потерпела второе поражение на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в катарской Дохе, передает NUR.KZ.

Матч второго тура группы D между казахстанцами и румынами завершился победой последних со счетом 25:3. У проигравших по мячу забили Александр Еремин, Анатолий Пустовалов и Султан Шонжигитов.

В первом туре сборная Казахстана потерпела самое крупное поражение на чемпионатах мира за последние 30 лет. Таким образом, после двух матчей в активе команды нет очков. Казахстанцы замыкают таблицу и математически могут догнать только Румынию (3 балла). Однако в таком случае соперники окажутся выше из-за результата личной встречи. Возглавляют квартет Венгрия (5 очков) и Италия (4).

По окончании группового этапа сборная Казахстана примет участие в плей-офф за 13-16 места. На прошлом чемпионате мира команда заняла итоговую 14-ю позицию.

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