Антирекорд за 30 лет: сборная Казахстана по водному поло с разгрома начала чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана по водному поло с разницей в 30 голов уступила команде Италии на старте чемпионата мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в катарской Дохе соперники выступают в группе D. В матче первого тура итальянцы разгромили казахстанцев со счетом 33:3. По мячу в составе проигравших забили Егор Белоусов, Руслан Ахметов и Султан Шонжигитов.

Разгром стал рекордным за последние 30 лет на уровне чемпионата мира среди мужских ватерпольных команд. Единственный раз более крупная разница была зафиксирована в 1994 году, когда сборная Хорватии обыграла новозеландцев со счетом 38:1.

Также в группе D выступают команды Румынии и Венгрии. Для прямого попадания в четвертьфинал необходимо выигрывать квартет. Сборные, занявшие второе и третье места, квалифицируются в плей-офф, где будут оспариваться оставшиеся путевки в 1/4 финала.

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