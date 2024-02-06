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30 лет независимости Казахстана

Антирекорд за 30 лет: сборная Казахстана по водному поло с разгрома начала чемпионат мира

Опубликовано:

Казахстанский ватерполист Султан Шонжигитов
Султан Шонжигитов: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по водному поло с разницей в 30 голов уступила команде Италии на старте чемпионата мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в катарской Дохе соперники выступают в группе D. В матче первого тура итальянцы разгромили казахстанцев со счетом 33:3. По мячу в составе проигравших забили Егор Белоусов, Руслан Ахметов и Султан Шонжигитов.

Разгром стал рекордным за последние 30 лет на уровне чемпионата мира среди мужских ватерпольных команд. Единственный раз более крупная разница была зафиксирована в 1994 году, когда сборная Хорватии обыграла новозеландцев со счетом 38:1.

Также в группе D выступают команды Румынии и Венгрии. Для прямого попадания в четвертьфинал необходимо выигрывать квартет. Сборные, занявшие второе и третье места, квалифицируются в плей-офф, где будут оспариваться оставшиеся путевки в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059277-antirekord-za-30-let-sbornaya-kazahstana-po-vodnomu-polo-s-razgroma-nachala-chempionat-mira/

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