Казахстанский биатлонист показал сенсационный результат в гонке чемпионата мира

В среду в чешском Нове-Место-на-Мораве стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой турнира стала смешанная эстафета 4 х 7,5 километра, передает NUR.KZ.

Первые два этапа бежали мужчины. Для сборной Казахстана гонку открывал Александр Мухин, который без промахов отстрелялся на обоих огневых рубежах и передал эстафету пятым, отстав от лидера на 25,6 секунды.

Однако на втором этапе Кирилл Бауэр не смог поддержать уровень партнера. Вдобавок у казахстанца возникли технические проблемы при стрельбе. В итоге он использовал три дополнительных патрона и передал эстафету 12-м, проигрывая уже больше двух минут.

После женских этапов сборная Казахстана опустилась еще ниже. Галина Вишневская-Шепоренко отстрелялась с двумя дополнительными патронами, Полина Егорова — с четырьмя. В итоге казахстанская команда финишировала на 21-й позиции с отставанием в 7 минут 38 секунд.

Золото в смешанной эстафете выиграла сборная Франции, которую представляли Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жюлия Симон. Они зашли на один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов.

Вторыми с отставанием в 45,2 секунды финишировали норвежцы Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд, в пассиве которых восемь дополнительных патронов. Тройку сильнейших замкнули шведы Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг и Эльвира Эберг. Они уступили лидерам 1 минуту 1,7 секунды и использовали десять дополнительных патронов.

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