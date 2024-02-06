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Ризабек Айтмухан проиграл в финале чемпионата Казахстана по вольной борьбе (видео)

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Казахстанский борец-вольник Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанец Алишер Ергали победил Ризабека Айтмухана в финале национального чемпионата по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в Астане. Ергали одержал победу в решающей схватке со счетом 14:10. Айтмухан на последних секундах пытался провести бросок, но попытка оказалась неудачной. По окончании поединка он несколько секунд не мог прийти в себя и не поднимался с настила.

Айтмухан — первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе. Историческое золото он выиграл в прошлом году в Белграде. Спортсмен первенствовал в категории до 92 килограммов, но она не входит в олимпийскую программу, поэтому он поднялся в весе.

Ергали — четырехкратный призер чемпионатов Азии (два серебра и две бронзы). Он участвовал в Олимпиаде-2020 в категории до 97 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059278-rizabek-aytmuhan-proigral-v-finale-chempionata-kazahstana-po-volnoy-borbe-video/

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