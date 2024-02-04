Нурлыхан Шархан завоевал единственную медаль для Казахстана на турнире Большого Шлема по дзюдо в Париже

Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль на турнире серии Гранд Слэм в Париже (Франция) в весовой категории до 100 килограммов, передает NUR.KZ.
В полуфинальной схватке Шархан встретился с представителем Испании, двукратным чемпионом мира по дзюдо Николозом Шеразадишвили, однако казахстанцу не удалось выйти в финал турнира. Сам Шеразадишвили также уступил в финальной встрече и стал серебряным призером Большого Шлема.
В поединке за "бронзу" Нурлыхан встретился со швейцарцем Даниэлем Эйхом и успешно завершил схватку. Отметим, что соперник казахстанского спортсмена трижды нарушил правила.
Сегодня состоялись заключительные встречи во всех весовых категориях, бронзовая медаль 23-летнего Нурлыхана Шерхана стала единственной наградой, которую смогли завоевать представители нашей сборной на этом турнире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059055-nurlyhan-sharhan-zavoeval-edinstvennuyu-medal-dlya-kazahstana-na-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-parizhe/