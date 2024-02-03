Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский фигурист стал шестым на чемпионате четырех континентов

Опубликовано:

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров: Fred Lee/Getty Images

Лидер казахстанского фигурного катания Михаил Шайдоров занял шестое место на чемпионате четырех континентов, который проходит в китайском Шанхае, передает NUR.KZ.

Спортсмен шел седьмым после короткой программы в соревнованиях одиночников. В произвольной он показал шестой результат и по общей сумме занял аналогичную позицию. Во время субботнего проката Шайдоров продемонстрировал пять элементов "ультра-си", то есть повышенной сложности.

Казахстанец чисто выполнил четверные лутц, флип и тулуп (в каскаде), на сольном четверном тулупе ошибся при приземлении, а на тройном акселе в комбинации допустил недокрут. В итоге фигурист набрал 244,80 балла.

Другие казахстанцы не попали в первую десятку. Диас Жиренбаев занял 16-ю позицию (195,88), Рахат Бралин — 19-ю (177,89).

Победителем чемпионата четырех континентов в мужском одиночном катании стал японец Юма Кагияма, лидировавший после короткой программы. Двукратный призер Олимпиады-2022 набрал 307,58 балла.

Серебро выиграл еще один японец Сюн Сато (274,59). Бронза досталась южнокорейцу Чха Чжун Хвану (272,95).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058979-kazahstanskiy-figurist-stal-shestym-na-chempionate-chetyreh-kontinentov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.