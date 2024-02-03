Казахстанский фигурист стал шестым на чемпионате четырех континентов

Лидер казахстанского фигурного катания Михаил Шайдоров занял шестое место на чемпионате четырех континентов, который проходит в китайском Шанхае, передает NUR.KZ.

Спортсмен шел седьмым после короткой программы в соревнованиях одиночников. В произвольной он показал шестой результат и по общей сумме занял аналогичную позицию. Во время субботнего проката Шайдоров продемонстрировал пять элементов "ультра-си", то есть повышенной сложности.

Казахстанец чисто выполнил четверные лутц, флип и тулуп (в каскаде), на сольном четверном тулупе ошибся при приземлении, а на тройном акселе в комбинации допустил недокрут. В итоге фигурист набрал 244,80 балла.

Другие казахстанцы не попали в первую десятку. Диас Жиренбаев занял 16-ю позицию (195,88), Рахат Бралин — 19-ю (177,89).

Победителем чемпионата четырех континентов в мужском одиночном катании стал японец Юма Кагияма, лидировавший после короткой программы. Двукратный призер Олимпиады-2022 набрал 307,58 балла.

Серебро выиграл еще один японец Сюн Сато (274,59). Бронза досталась южнокорейцу Чха Чжун Хвану (272,95).

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