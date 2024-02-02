Казахстанские синхронисты вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

Казахстанские синхронисты Карина Магрупова и Эдуард Ким вышли в финальную часть чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (столица Катара), сообщает NUR.KZ.

Сегодня, 2 февраля состоялся предварительный этап по синхронному плаванию среди мужчин и женщин. Казахстанские спортсмены, выступившие в одиночных программах, успешно преодолели данный этап и представят страну в финале мирового первенства.

Эдуард Ким вышел в заключительную часть чемпионата мира с пятого места, на его счету 214.4384 очков. За медаль он поборется 5 февраля.

Карина Магрупова заняла 12-е место, набрав 219.8800 баллов. Она выступит в заключительном заплыве уже завтра, 3 февраля.

Отметим, что в финал выходят спортсмены, занявшие первые 12 мест в зачете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.