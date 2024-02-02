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Казахстанские синхронисты вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

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Казахстанская синхронистка Карина Магрупова
Карина Магрупова: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Казахстанские синхронисты Карина Магрупова и Эдуард Ким вышли в финальную часть чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (столица Катара), сообщает NUR.KZ.

Сегодня, 2 февраля состоялся предварительный этап по синхронному плаванию среди мужчин и женщин. Казахстанские спортсмены, выступившие в одиночных программах, успешно преодолели данный этап и представят страну в финале мирового первенства.

Эдуард Ким вышел в заключительную часть чемпионата мира с пятого места, на его счету 214.4384 очков. За медаль он поборется 5 февраля.

Карина Магрупова заняла 12-е место, набрав 219.8800 баллов. Она выступит в заключительном заплыве уже завтра, 3 февраля.

Отметим, что в финал выходят спортсмены, занявшие первые 12 мест в зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058916-kazahstanskie-sinhronisty-vyshli-v-final-chempionata-mira-po-vodnym-vidam-sporta-v-katare/

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