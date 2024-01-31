Казахстанский стрелок завоевал медаль на Кубка Мира в Египте

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе в Каире (Египет), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию Развития Спорта РК.

Никита Чирюкин представил страну в дисциплине по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

Чемпионом данного Кубка Мира стал представитель Южной Кореи Жонг-Хо Сонг, набравший 37 очков.

Сам Чирюкин набрал 31 очков, что позволило ему стать серебряным призером соревнования.

Замкнул тройку лидеров немец Флориан Петер, он набрал 27 очков.

Отметим, что уже третья награда казахстанского стрелка на мировых первенствах. В прошлом году он стал чемпионом, а также серебряным призером Кубка в Индонезии.

Таким образом, на текущий момент команда Казахстана по стрельбе имеет в своем активе 4 медали: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.