Опубликован состав сборной Казахстана по баскетболу на матчи квалификации Кубка Азии-2025

Стало известно, кто будет представлять Национальную сборную Казахстана по баскетболу на матчах отборочного цикла Кубка Азии-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБФ.
23 февраля Казахстан проведет матч с Индией, а 26 февраля сборная отправится на гостевую игру против Катара.
Наставник казахстанской сборной вызвал 16 спортсменов, которые примут участие в отборочных встречах:
1 — Балашов Олег, БК «Иркут Россия»
5 — Куанов Шаим, БК «Тобол»
8 — Иванов Владимир, БК «Барсы Атырау»
9 — Щербак Вадим, ПБК «Астана»
10 — Мурзагалиев Рустам, ПБК «Астана»
11 — Быков Антон, БК «Тобол»
21 — Марчук Роман, ПБК «Астана»
23 — Пан Роберт, БК «Ирбис»
24 — Гаврилов Дмитрий, ПБК «Астана»
25 — Марчук Максим, ПБК «Астана»
26 — Севергин Даниил, БК «Алматинский Легион»
33 — Сахипов Станислав, БК «Алматинский Легион»
47 — Айткали Руслан, ПБК «Астана»
55 — Майдекин Аскар, ПБК «Астана»
76 — Оразбеков Александр, БК «Астана Академия».
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058295-opublikovan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-basketbolu-na-matchi-kvalifikatsii-kubka-azii-2025/