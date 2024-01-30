Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Опубликован состав сборной Казахстана по баскетболу на матчи квалификации Кубка Азии-2025

Опубликовано:

Игроки сборной Казахстана по баскетболу
Баскетболисты сборной Казахстана: Пресс-служба НБФ

Стало известно, кто будет представлять Национальную сборную Казахстана по баскетболу на матчах отборочного цикла Кубка Азии-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБФ.

23 февраля Казахстан проведет матч с Индией, а 26 февраля сборная отправится на гостевую игру против Катара.

Наставник казахстанской сборной вызвал 16 спортсменов, которые примут участие в отборочных встречах:

1 — Балашов Олег, БК «Иркут Россия»

5 — Куанов Шаим, БК «Тобол»

8 — Иванов Владимир, БК «Барсы Атырау»

9 — Щербак Вадим, ПБК «Астана»

10 — Мурзагалиев Рустам, ПБК «Астана»

11 — Быков Антон, БК «Тобол»

21 — Марчук Роман, ПБК «Астана»

23 — Пан Роберт, БК «Ирбис»

24 — Гаврилов Дмитрий, ПБК «Астана»

25 — Марчук Максим, ПБК «Астана»

26 — Севергин Даниил, БК «Алматинский Легион»

33 — Сахипов Станислав, БК «Алматинский Легион»

47 — Айткали Руслан, ПБК «Астана»

55 — Майдекин Аскар, ПБК «Астана»

76 — Оразбеков Александр, БК «Астана Академия».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058295-opublikovan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-basketbolu-na-matchi-kvalifikatsii-kubka-azii-2025/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.