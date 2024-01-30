Опубликован состав сборной Казахстана по баскетболу на матчи квалификации Кубка Азии-2025

Стало известно, кто будет представлять Национальную сборную Казахстана по баскетболу на матчах отборочного цикла Кубка Азии-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБФ.

23 февраля Казахстан проведет матч с Индией, а 26 февраля сборная отправится на гостевую игру против Катара.

Наставник казахстанской сборной вызвал 16 спортсменов, которые примут участие в отборочных встречах:

1 — Балашов Олег, БК «Иркут Россия»

5 — Куанов Шаим, БК «Тобол»

8 — Иванов Владимир, БК «Барсы Атырау»

9 — Щербак Вадим, ПБК «Астана»

10 — Мурзагалиев Рустам, ПБК «Астана»

11 — Быков Антон, БК «Тобол»

21 — Марчук Роман, ПБК «Астана»

23 — Пан Роберт, БК «Ирбис»

24 — Гаврилов Дмитрий, ПБК «Астана»

25 — Марчук Максим, ПБК «Астана»

26 — Севергин Даниил, БК «Алматинский Легион»

33 — Сахипов Станислав, БК «Алматинский Легион»

47 — Айткали Руслан, ПБК «Астана»

55 — Майдекин Аскар, ПБК «Астана»

76 — Оразбеков Александр, БК «Астана Академия».

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