Главный тренер "Астаны" назвал основную причину поражения своей команды

Главный тренер БК "Астана" Олег Киселев прокомментировал матч своих подопечных против московского БК "Руна", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что "Астана" уступила в дерби двух столиц и прервала свою победную серию.

"Думаю, основная причина поражения – старт третьей четверти, который у нас абсолютно не получился ни в плане защиты, ни в плане организованного нападения. Такое ощущение, что некоторые игроки после большого перерыва просто остались в раздевалке…

Если брать игровые моменты, то мы плохо сыграли в индивидуальной защите, соответственно, страдала и командная. Кроме того, не было должной организации в нападении…", - заявил наставник команды.

После поражения "Руне" казахстанская команда занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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