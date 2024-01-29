Главный тренер "Астаны" назвал основную причину поражения своей команды

Главный тренер БК "Астана" Олег Киселев прокомментировал матч своих подопечных против московского БК "Руна", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
Напомним, что "Астана" уступила в дерби двух столиц и прервала свою победную серию.
"Думаю, основная причина поражения – старт третьей четверти, который у нас абсолютно не получился ни в плане защиты, ни в плане организованного нападения. Такое ощущение, что некоторые игроки после большого перерыва просто остались в раздевалке…
Если брать игровые моменты, то мы плохо сыграли в индивидуальной защите, соответственно, страдала и командная. Кроме того, не было должной организации в нападении…", - заявил наставник команды.
После поражения "Руне" казахстанская команда занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058096-glavnyy-trener-astany-nazval-osnovnuyu-prichinu-porazheniya-svoey-komandy/