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Прервалась победная серия "Астаны" в Единой лиге ВТБ

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Американский баскетболист Девин Дэвис
Девин Дэвис: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на выезде уступил московской "Руне" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и прервал свою победную серию, передает NUR.KZ.

Встреча в столице России завершилась со счетом 80:67. Гости выиграли вторую и четвертую четверти, но уступили в остальных с существенно большей разницей.

Самым результативным баскетболистом матча стал американский форвард "Астаны" Девин Дэвис, набравший 18 очков. Также в его активе девять подборов и три перехвата.

Казахстанский клуб свою победную серию, длившуюся два матча. Теперь у астанчан 10 выигранных встреч в сезоне при 15 поражениях. Команда занимает десятое место в турнирной таблице.

"Руна" одержала 11 побед при 14 поражениях и располагается на девятой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2057914-prervalas-pobednaya-seriya-astany-v-edinoy-lige-vtb/

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