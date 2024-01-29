Казахстанская фигуристка завоевала медаль на международном турнире в Турции

Казахстанская фигуристка София Фарафонова завоевала бронзовую медаль на международном турнире Кубок Эфеса, который проходит в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр олимпийской подготовки РК.

"Фигуристка Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта София Фарафонова стала бронзовым призером международного турнира Кубок Эфеса. Победителем соревнований стала спортсменка из Литвы Александра Головкина. На втором месте представительница Молдовы Анастасия Грачева.

Кубок Эфеса состоялся 22-28 января в Турции. В стартах приняли участие спортсмены из 15 стран", - говорится в официальном сообщении.

Фарафоновой 17 лет, она является победительницей летних чемпионатов Казахстана 2023 и 2022 годов. Кроме того, в копилке казахстанки есть бронзовые медали чемпионата Казахстана 2022 и турнира Bosphorus Istanbul Cup 2019.

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