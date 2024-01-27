Казахстанская спортсменка выиграла золото Кубка мира по стендовой стрельбе

Мария Дмитриенко завоевала золотую медаль рейтингового Кубка мира в Каире, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию спортивной стрельбы.

Представительница республики стала лучшей среди женщин в упражнении "трап". В финале 35-летняя Дмитриенко набрала 40 баллов. Второй стала олимпийская чемпионка Токио-2020 испанка Фатима Гальвес (39 очков), третьей — представительница Сан-Марино Алессандра Перилли (32), выигравшая две медали на прошлой Олимпиаде.

Для Дмитриенко это второе золото Кубка мира в карьере. Также спортсменка из Шымкента на этом уровне выигрывала две серебряные и три бронзовые награды.

Кроме того, в субботу представители Казахстана еще один раз поднимались на пьедестал. Ирина Юнусметова и Валерий Рахимжан стали третьими в соревнованиях смешанных дуэтов в стрельбе из пистолета с 10 метров. Днем ранее Юнусметова также выиграла бронзу в личном зачете.

Рейтинговый Кубок мира в столице Египта продлится до 1 февраля. Всего в пулевой стрельбе разыгрывается 10 комплектов медалей.

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