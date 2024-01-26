"Астана" подписала контракт с американским форвардом

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" официально объявил о подписании контрактного соглашения с американским игроком Джорданом Скиппер-Брауном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
""Астана" подписала контракт с форвардом Джорданом Скиппер-Брауном.
Гражданство: США.
Дата рождения: 7 января 1998 года.
Рост: 199 см.
Вес: 102 кг.
Его последним клубом был словенский «Хопси», где он набирал 15.4 очка, совершал 9.7 подбора и отдавал 4.3 передачи в среднем за игру в национальном чемпионате", - сообщили в клубе.
Напомним, что ранее "Астана" одержала гостевую победу в крайнем матче Единой лиги ВТБ против российского БК "Самара".
Следующая игра команды запланирована на 28 января. Соперником столичного клуба выступит БК "Каспий", представляющий Актау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2057775-astana-podpisala-kontrakt-s-amerikanskim-forvardom/