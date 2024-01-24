"Астана" одержала победу в матче Единой лиги ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" одержал победу над российским БК "Самара" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

В гостевой игре баскетболисты, представляющие казахстанскую команду, добыли победу благодаря сильной доминации в первой четверти встречи. "Астане" удалось оторваться на 11 очков, обыграв во второй четверти соперника еще на два очка.

Вторая половина игры сложилась для столичной команды менее гладко, поскольку третий тайм завершился с отставанием всего в одно очко, но при этом заключительная часть была сыграна вничью и астанчане забрали победу по сумме всех четвертей.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

"Самара" (Россия) - "Астана" (Казахстан) 66:78 (13:24, 20:22, 17:16, 16:16).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.