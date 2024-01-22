Борцы из Казахстана завоевали три медали на Гран-при Франции

Казахстанские борцы вольного стиля приняли участие на турнире серии гран-при во французской Ницце, где три раза поднимались на пьедестал почета, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Федерации по видам борьбы Казахстана.

В Ницце состоялся Гран-при Франции Henri Deglane, где приняли участие казахстанские борцы вольного стиля. Так, Рифат Сайботалов (70 кг) и Ерхан Бексултанов (79 кг) выиграли бронзовые награды, а Абдиманап Байгенжеев (92 кг) стал обладателем «серебра».

Кроме того, Байгенжеев выполнил норматив МСМК (Мастер спорта международного класса) по вольной борьбе.

Отметим, в этом году Гран-при Анри Деглана прошло 19-21 января. В нем приняли участие более 300 борцов со всего мира. Сборная Казахстана заняла 14-е место в общем медальном зачете.

На данный момент имеет казахстанские борцы имеют 2 лицензии на Парижскую Олимпиаду. Одна из них принадлежит Азамату Даулетбекову (86 кг) из вольной борьбы, другой – Нурсултану Турсынову (87 кг) из греко-римской борьбы.

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