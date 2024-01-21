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Казахстанские стрелки выиграли три медали чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанские стрелки Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Ольга Панарина
Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Ольга Панарина: Qaz_Olympics / Tengrinews / Turar Kazangapov

На чемпионате Азии по стендовой стрельбе, который проходит в Эль-Кувейте, казахстанские атлеты трижды попали на пьедестал, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Турнир в столице Кувейта имеет лицензионный статус. На нем разыгрываются восемь олимпийских квот на Игры-2024 в Париже.

В минувший день соревнований молодежная сборная Казахстана в составе Максима Почивалова, Ратмира Еникеева и Ильи Пенькова стала лучшей в командном зачете упражнения "скит". В личном зачете этой же дисциплины среди юниоров Илья Пеньков выиграл бронзу.

Взрослая женская команда Казахстана в упражнении "скит" замкнула тройку сильнейших. На пьедестал в составе национальной сборной поднялись Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Ольга Панарина.

Чемпионат Азии по стендовой стрельбе продлится еще два дня. В активе казахстанских спортсменов суммарно пока по две золотые и бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056614-kazahstanskie-strelki-vyigrali-tri-medali-chempionata-azii/

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