Казахстанские конькобежцы выиграли медаль чемпионата четырех континентов

Мужская сборная Казахстана стала второй в командном спринте на чемпионате четырех континентов, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, передает NUR.KZ.

В первый день соревнований представители республики открыли счет выигранным медалям. Обладателями серебряных наград в командном спринте стали Алтай Жардембекулы, Никита Важенин и Артур Галиев. Они уступили 3,17 секунды сборной Канады, которая выиграла золото. Бронза досталась представителям Республики Корея (+3,47), вне пьедестала из-за дисквалификации оказались американцы.

В женском командном спринте сборная Казахстана остановилась в шаге от медали. Четвертое место заняла и Екатерина Айдова в забеге на 1500 метров. На аналогичной дистанции у мужчин лучший результат среди казахстанцев показал Дмитрий Морозов (восьмая позиция). Демьян Гаврилов стал 13-м, Нуралы Акжол — 14-м.

Чемпионат четырех континентов продлится до 21 января включительно. В нем участвуют представители неевропейских стран.

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