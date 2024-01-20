Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские конькобежцы выиграли медаль чемпионата четырех континентов

Опубликовано:

Казахстанский конькобежец Артур Галиев
Артур Галиев: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images

Мужская сборная Казахстана стала второй в командном спринте на чемпионате четырех континентов, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, передает NUR.KZ.

В первый день соревнований представители республики открыли счет выигранным медалям. Обладателями серебряных наград в командном спринте стали Алтай Жардембекулы, Никита Важенин и Артур Галиев. Они уступили 3,17 секунды сборной Канады, которая выиграла золото. Бронза досталась представителям Республики Корея (+3,47), вне пьедестала из-за дисквалификации оказались американцы.

В женском командном спринте сборная Казахстана остановилась в шаге от медали. Четвертое место заняла и Екатерина Айдова в забеге на 1500 метров. На аналогичной дистанции у мужчин лучший результат среди казахстанцев показал Дмитрий Морозов (восьмая позиция). Демьян Гаврилов стал 13-м, Нуралы Акжол — 14-м.

Чемпионат четырех континентов продлится до 21 января включительно. В нем участвуют представители неевропейских стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2056539-kazahstanskie-konkobezhtsy-vyigrali-medal-chempionata-chetyreh-kontinentov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.