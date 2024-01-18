Трое велогонщиков «Астаны» попали в завал в Австралии, известны имена пострадавших

Трое гонщиков казахстанской велокоманды Astana Qazaqstan Team попали в завал на третьем этапе многодневной велогонки "Сантос Тур Даун Андер" в Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Астаны".

Среди спортсменов, попавших в аварию, оказались итальянцы Кристиан Скарони, Самуэле Баттистелла и Микеле Гаццоли.

"Кристиан Скарони получил травму левого запястья, без перелома. Самуэле Баттистелла – ушиб спины. Микеле Гаццоли – кожные ссадины и ушиб колена", - сообщили в пресс-службе команды.

Детали аварии не уточняются, маршрут третьего этапа представлял собой путь от города Ти-Три-Галли до Кэмпбеллтауна (143.5 км).

Лучший результат на данном заезде среди представителей казахстанской команды показал Макс Кантер, финишировавший на пятом месте.

Гонка "Сантос Тур Даун Андер" стартовала 12 января, финальный шестой этап состоится 21 января.

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