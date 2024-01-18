Спортивные события с RunaSport за неделю

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них – читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

Хоккей – Вся правда о “Барысе”: годовой бюджет, зарплаты легионеров и “пропасть” до плей-офф

Положение "Барыса" в этом сезоне КХЛ оценивается как крайне сложное. В плей-офф КХЛ, скорее всего, коллектива Олега Болякина фанаты не увидят. Между тем финансирование команды было увеличено минувшим летом, а по бюджету зарплат в Восточной конференции астанчане занимают восьмую позицию. Лидерами по зарплатам являются канадцы.

Футбол – “Сильные исполнители”: сборной Казахстана по футболу восхитились за границей

Сборная Казахстана имеет шансы впервые в истории выйти в финальную часть Евро-2024. Несмотря на неудачи в отборочном раунде, решающие матчи Лиги Наций в марте предоставляют сборной новый шанс. Национальной командой восхищаются за границей. Бывший игрок сборной Кипра Константинос Хараламбидис высоко оценил ее успехи. Он подчеркнул, что структурное построение игры помогло сборной Казахстана достичь прогресса.

Лионель Месси был назван лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Однако экс-игрок "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин не понимает, за что Месси получил приз. Аршавин отметил отсутствие Месси на церемонии награждения как неприятный инцидент и предположил, что аргентинцу, находящемуся в Майами, может не понравиться дождливая погода в Лондоне.

Тем временем стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассматривает возможность ухода из команды, так как "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому футболисту. Сообщается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока 130 миллионов евро.

ММА – Раскрыты планы Шавката Рахмонова на 2024 год: когда и с кем будет драться чемпион

Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов сообщил, что он планирует вернуться летом после примерно двух месяцев восстановления. Возможно, он встретится с победителем боя Леон Эдвардс — Белал Мухаммад, если они проведут поединок в апреле.

Теннис – Рыбакина вышла во второй раунд Australian Open, обыграв Плишкову

Елена Рыбакина успешно преодолела стартовый раунд Открытого чемпионата Австралии, победив чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (8:6), 6:4. В следующем раунде она сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой, занимающей 57-е место в мировом рейтинге.

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