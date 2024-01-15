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30 лет независимости Казахстана

В Астане пройдет лицензионный турнир по дзюдо

Опубликовано:

Дзюдоисты
Дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила спортивный календарь на 2024 год. Согласно обновленному календарю, мировой турнир "Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024" перенесен из Алматы в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Соревнования лучших дзюдоистов планеты запланированы на 10-12 мая. "Qazaqstan Barysy Grand Slam" станет последним этапом турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который даст возможность спортсменам заработать последние рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По правилам IJF между победителями и призёрами различаются очки в мировых и олимпийских рейтингах. В частности, обладателю первого места будет начислено 1000 баллов, за второе место – 700, замыкающему пьедестал почета – 500.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055551-v-astane-proydet-litsenzionnyy-turnir-po-dzyudo/

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