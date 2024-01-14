"Астана" проиграла в гостевом матче Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" уступил в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Уралмашу из Екатеринбурга, передает NUR.KZ.

Только в первой четверти казахстанская команда была сильнее хозяев паркета, в остальных частях игры подопечный Олега Киселева проигрывали. Счет встречи - 71:74, поражение "Астаны".

Наибольшую результативность в составе столичного клуба показал Карвел Андерсон, который набрал 21 очко. Дэвин Дэвис и Ройс Хэмм записали в свой актив по 15 баллов, Маркелл Джонсон — 8, Рустам Мурзагалиев — 5, Василие Пушица — 4, Аскар Майдекин — 3.

Следующий матч баскетбольная "Астана" проведет 20 января на домашнем паркете Велотрека Сарыарка против МБА из Москвы.

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