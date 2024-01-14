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Казахстанские спортсмены завоевали еще четыре медали на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

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Сборная Казахстана по пулевой стрельбе
Сборная Казахстана по пулевой стрельбе. Фото: Дирекция развития спорта МТиС РК

На проходящем в Индонезии лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе копилка сборной Казахстана пополнилась еще четырьмя наградами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из винтовки в дисциплине на 50 метров из позиции лежа казахстанка Арина Алтухова стала первой (результат - 626,8), Александра Ле – третьей (618,4), Елизавета Безрукова - четвертой (617,2). Этот же состав выиграл «золото» в командных состязаниях.

Кроме того, в соревнованиях в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров Никита Чирюкин с показателем 568 очков завоевал «бронзу».

Тем самым, у сборной Казахстана сейчас 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В медальном зачете казахстанские спортсмены на данный момент занимают четвертое место. Континентальное первенство продлится до 18 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055380-kazahstanskie-sportsmeny-zavoevali-esche-chetyre-medali-na-chempionate-azii-po-pulevoy-strelbe/

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