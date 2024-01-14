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Итальянские фигуристы выиграли второй подряд чемпионат Европы в танцах на льду

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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри: DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

В литовском Каунасе завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. В танцах на льду второй год подряд победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, передает NUR.KZ.

Обладатели золота прошлого чемпионата Европы лидировали после ритм-танца и показали лучший результат в произвольном. Суммарно они набрали 214,38 балла. Также за свою карьеру итальянцы дважды выигрывали бронзу чемпионата Европы, а на прошлом чемпионате мира они взяли серебро.

Вторыми в Каунасе в танцах на льду стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82). Год назад они также выиграли серебро чемпионата Европы.

Бронзовые награды достались литовцам Эллисон Рид и Саулюсу Амбрулявичюсу (203,37). Для них это первая медаль чемпионата Европы в карьере.

Неофициальный командный зачет турнира в Каунасе возглавила Италия. Представители этой страны выиграли две золотые и две бронзовые медали. По одной победе одержали фигуристы из Франции и Бельгии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055345-italyanskie-figuristy-vyigrali-vtoroy-podryad-chempionat-evropy-v-tantsah-na-ldu/

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