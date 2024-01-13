Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс впервые стала чемпионкой Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе завершились соревнования одиночниц. Золото впервые выиграла бельгийка Луна Хендрикс, передает NUR.KZ.

Спортсменка лидировала после короткой программы и в произвольной также показала лучший результат. Суммарно 24-летняя Хендрикс набрала 213,25 балла.

В прошлом году бельгийка на чемпионате Европы выиграла серебро, уступив только Анастасии Губановой. В Каунасе 21-летняя грузинка стала второй, установив личный рекорд по сумме баллов (206,52).

Бронза досталась еще одной бельгийке Нине Пиндзарроне (202,29). Для 17-летней фигуристки это первая медаль чемпионата Европы в карьере.

Соревновательная часть турнира завершится произвольным танцем. В воскресенье на чемпионате Европы состоятся показательные выступления.

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