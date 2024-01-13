Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Известная казахстанская спортсменка проиграла на международном турнире по борьбе

Опубликовано:

Спортсменка Эльмира Сыздыкова
Эльмира Сыздыкова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова начала год с поражения на рейтинговом турнире в Хорватии, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Сыздыкова неудачно начала выступление на первом в 2024 году рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) — Zagreb Open.

В весовой категории до 76 килограммов на стадии 1/8 финала Сыздыкова встретилась с американкой Кеннеди Алексис Блэйдс и без шансов ей проиграла — 0-10.

Добавим, что Эльмира Сыздыкова является бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также казахстанская спортсменка дважды выигрывала чемпионат Азии по борьбе (2021, 2023) и еще пять раз становилась бронзовой призеркой континентального первенства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055338-izvestnaya-kazahstanskaya-sportsmenka-proigrala-na-mezhdunarodnom-turnire-po-borbe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.