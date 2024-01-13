Известная казахстанская спортсменка проиграла на международном турнире по борьбе

Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова начала год с поражения на рейтинговом турнире в Хорватии, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Сыздыкова неудачно начала выступление на первом в 2024 году рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) — Zagreb Open.

В весовой категории до 76 килограммов на стадии 1/8 финала Сыздыкова встретилась с американкой Кеннеди Алексис Блэйдс и без шансов ей проиграла — 0-10.

Добавим, что Эльмира Сыздыкова является бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также казахстанская спортсменка дважды выигрывала чемпионат Азии по борьбе (2021, 2023) и еще пять раз становилась бронзовой призеркой континентального первенства.

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