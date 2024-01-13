Звезда королевских гонок покидает Формулу 1

Известный руководитель американской гоночной команды "Haas" Гюнтер Штайнер уходит с поста директора после 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Формулы 1.

Штайнер возглавлял команду с момента ее основания. После увольнения итальянского специалиста было объявлено о назначении нового директора. Коллектив теперь возглавит японец Аяо Комацу, который долгое время занимал руководящий пост в техническом отделе.

Президент команды Джин Хаас прокомментировал отставку своего тим-менеджера:

"Речь идет о производительности. Мне больше неинтересно занимать 10 место".

Американская дружина в прошлом году заняла последнее, 10 место, набрав 12 баллов и всего пять раз в сезоне попала в очковую зону.

Отметим, что Штайнер является любимчиком фанатов Формулы 1. Причиной тому, сериал, который выходит на Нетфликс "Drive to survive" о королевских гонках, в каждом сезоне которого уже экс-директор Haas часто смешил зрителей.

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